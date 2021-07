Mühlberg: Von Thüringen bis ans Meer

Die Orgel in der Sankt-Lukas-Kirche Mühlberg erklingt am Freitagabend.

Mühlberg. Auf eine musikalische Reise will die polnische Organistin Miroslawa Cieslak am Freitagabend die Besucher in der Mühlberger Kirche mitnehmen.

Werke von Bach, Sweelinck und Töpfer erklingen am Freitag, 23. Juli, in der St.-Lukas-Kirche in Mühlberg. Um 19.30 Uhr will die polnische Organistin Miroslawa Cieslak die Konzertbesucher auf eine musikalische Reise von Thüringen bis an das Meer mitnehmen.

Karten können unter konzertreihe@orgelsommer.de oder Tel.: (0157) 382 88 796 reserviert werden.