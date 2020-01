Musikalische Gipfelstürmerin im Gothaer Löfflerhaus

Wenn das Musikerehepaar Metelskaya/Müller-Weiffenbach zum „Podium junger Künstler“ ins Löfflerhaus einlädt, wissen die Gothaer Musikfreunde, dass sie ausgesuchte Qualität zu erwarten haben – junge Menschen, die auf dem Weg zum Parnass weit vorangekommen sind.

Authentische Emotionalität

Diesmal aber war es anders: Man hatte den Eindruck, dass die 25-jährige Georgierin Tamta Magradze, die schon etliche Wettbewerbspreise eingesammelt hat, den Gipfel bereits erreicht hat. Aus der hervorragenden georgischen Klavierschule hervorgegangen, absolviert sie gegenwärtig in Weimar ein Master-Studium. Mitgebracht hatte sie ausschließlich Werke des häufig als Klavierlöwe verkannten Franz Liszt.

Der Abend begann mit den Variationen über das Motiv „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ aus der Bach-Kantate BWV 12. Diese Klavierfantasie – eine Totenklage – schrieb Liszt 1862, als seine Tochter Blandine Ollivier gestorben war. Hohe Virtuosität auf der Basis einer ausgefeilten Klaviertechnik verband Tamta Magradze mit tief lotender, geistiger Einfühlung. Emotionale Ausbrüche erschienen absolut authentisch, und als gegen Schluss der Bach‘sche Schlusschoral der Kantate „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ auftauchte, glaubte man, das Klavier singen zu hören.

Musikalische Verbindung von Kraft und Grazie

Auch das schwärmerische Petrarca-Sonett Nr. 123 – „Der Tag, mir ewig bitter und geehret, Grub mir sein Bild in’s Herz“ – aus den „Pilgerjahren, 2. Jahr“ machte in seiner tiefsinnigen Ausdeutung deutlich, wie weit die einseitige Fixierung auf den Tastenvirtuosen Liszt von dessen tiefsinnigem Werk entfernt ist.

Den ersten Teil des Abends beschloss die Künstlerin mit dem rauschhaft-diabolischen Mephisto-Walzer Nr. 1, der zwar mit vordergründiger „seelenloser“ Motorik beginnt, dann aber, obwohl hochartifiziell, sich doch immer auch wieder beseelt darstellt. Faszinierend, wie Tamta Magradze hier ungestüme Kraft und Grazie miteinander verband!

Klangwelt der Romantik

Der zweite Teil des Abends war zwei Liszt‘schen Adaptionen gewidmet. Im 19. Jahrhundert war es üblich, berühmte Orchester- und Bühnenwerke den Musikliebhabern abseits der Kulturzentren durch Klavierbearbeitungen zugänglich zu machen. Freilich baute der hohe virtuose Anspruch Liszts auch wieder Schranken auf – nur wenige dürften in der Lage gewesen sein, seine Bearbeitungen hausmusikalisch zu verwerten.

Die „Sarabande und Chaconne, S. 181“ über Themen aus Händels Singspiel „Almira“ von 1879 transportiert die Formenstrenge Händels in die freizügige Klangwelt der Romantik, wobei sich beinahe unbemerkt auch der Geist Bach‘scher Polyphonie einmischt. Atemberaubend die Oktavakrobatik der Pianistin in einer der Sarabanden-Variationen und grandios in der Wirkung die Chaconne. Die Bezeichnung „S. 181“ bezieht sich übrigens auf das Liszt-Werke-Verzeichnis, das auf den britischen Komponiten Heumphrey Searle (1915 - 1982) zurückgeht.

Unerwarteter Höhepunkt des Abends aber war Beethovens 1. Sinfonie in Liszts Bearbeitung. Wer auch nur einigermaßen das Original der Sinfonie im Ohr hatte, der konnte dank der ausgesprochen klaren und klanglich durchsichtigen Interpretation die einzelnen Instrumentengruppen mühelos heraushören. Ein hochqualifizierter Beitrag zum Beethoven-Gedenkjahr! Für den begeisterten Beifall bedankte sich Tamta Magradze mit einer Zugabe: „La leggierezza“ aus Liszts „Zwei Konzertetüden“.