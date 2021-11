Die Agentur für Arbeit in Gotha an der Schönen Aussicht.

Nachwuchs bei Agentur für Arbeit in Gotha gesucht

Gotha. Bewerberfristen für Ausbildung und Studium bei der Agentur für Arbeit enden bald.

Nachwuchskräfte werden auch bei der Agentur für Arbeit Gotha gesucht. Wie es in einer Mitteilung der Behörde heißt, können sich noch bis zum 30. November junge Menschen für eine Ausbildung bei der Arbeitsagentur Gotha im Ausbildungsberuf Fachangestellte/r für Arbeitsmarktdienstleistungen bewerben.

Ebenso werden junge Menschen für das duale Studium in den Bereichen Arbeitsmarktmanagement oder Beratung gesucht, heißt es weiter. Hier endet die Bewerbungsfrist erst am zum Jahresende. „Wir spüren wie alle anderen Unternehmen auch den demografischen Wandel und einen Rückgang von Bewerbern“, sagt Johannes Langenkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gotha. „Es warten interessante Aufgaben auf die jungen Menschen“, so Langenkamp weiter.

Er absolvierte übrigens selbst früher vor dem Studium seine Ausbildung in der Bundesagentur für Arbeit. Die Bundesagentur für Arbeit ist die größte Dienstleisterin für den deutschen Arbeitsmarkt und erbringt für Bürger, für Unternehmen und Institutionen umfassende Leistungen rund um den Arbeits- und Ausbildungsmarkt.

Details zur Ausbildung über gibt es unter https://recruiting.arbeitsagentur.de/ba-karriere/stellensuche