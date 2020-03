Am Rhönberg zwischen Wechmar, Wandersleben und Mühlberg (hier in der Mitte des Bildes, im Vordergrund ist die Burg Gleichen zu sehen) gibt es einen Eichenwald, der 2019 stark vom Fraß der Schwammspinnerraupen betroffen war. Nun soll der Schädling chemisch bekämpft werden. Naturschützer sprechen sich vehement dagegen aus.

Wechmar. Am Rhönberg soll wie über drei weiteren Eichenwäldern in Thüringen Insektengift per Hubschrauber gespritzt werden.

Naturschützer lehnen chemische Keule gegen Schwammspinner bei Wechmar ab

Am Rhönberg zwischen Wechmar, Wandersleben und Mühlberg sind im vergangenen Jahr viele Bäume, vor allem Eichen, von Schwammspinner-Raupen kahl gefressen worden. Selbst vorm Heidelbeerkraut am Boden haben sie nicht Halt gemacht. Damit das dieses Jahr nicht wieder passiert, sollen die Schädlinge bekämpft werden. Der Forst will voraussichtlich Ende April oder Anfang Mai per Hubschrauber das chemische Mittel Mimic über diesem Gebiet versprühen, wenn die Bäume ihr Laub ausgetrieben haben. Mit dem Einsatz von Insektengift will die Landesforstanstalt einer weiteren Invasion von Schwammspinner-Raupen in Thüringens Eichenwäldern dieses Jahr nicht nur am Rhönberg, sondern auch in den Forstämtern Weida, Heldburg und Sondershausen Einhalt gebieten, heißt es.

Mit dem Antrag, das Mittel am Rhönberg zu verteilen, musste sich auch das Umweltamt des Landratsamtes Gotha beschäftigen. Matthias Heckroth, Baumschutzexperte in der unteren Naturschutzbehörde, erklärt, dass es sich bei Mimic um einen Häutungsbeschleuniger handele, der die Larven zum Absterben bringe, wenn sie davon gefressen haben. Zustimmung zum Sprühen an strenge Auflagen geknüpft „Wir müssen einschätzen, ob der Einsatz dieses chemischen Mittels mit den Naturschutzregelungen vereinbar ist, denn beim Rhönberg handelt es sich um ein Naturschutzgebiet“, macht Wolfgang Ortlepp, der Leiter des Kreis-Umweltamtes, aufmerksam. Schließlich könnten auch andere, geschützte Arten mit dem Gift in Berührung kommen. „Wir haben letztlich zugestimmt, weil die Bekämpfung der Schwammspinner dem Erhalt des Eichenwaldes dient, ohne den andere Arten dort auch nicht überleben könnten“, so Ortlepp. Die Schwammspinner-Raupe frisst besonders gern Eichenblätter und soll nun chemisch bekämpft werden. Foto: Ronald Bellstedt Die Zustimmung erfolge jedoch unter strengen Auflagen. „Zeitpunkt, Wetterlage und die Ausbringungsart sind ganz genau festgelegt. So muss es trocken und windstill sein, und es werden nur Teilflächen behandelt. Außerdem ist ein 30-Meter-Streifen Abstand zum Waldrand vorgeschrieben“, zählt Diplombiologe Dirk Reum auf, der für Arten- und Biotopschutz im Umweltamt des Landkreises Gotha zuständig ist. Außerdem sei noch nicht sicher, ob wirklich gesprüht werden muss. „Wir beobachten die Entwicklung der Lage ganz genau“, so Reum. Komme zum Beispiel noch ein strenger Frost oder ein sehr nasskaltes Frühjahr, könnte das die Schwammspinner stark dezimieren. Dann bräuchte nicht geflogen zu werden. Die endgültige Entscheidung stützt sich auch auf konkrete Untersuchungsergebnisse. Denn das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum des Thüringen-Forstes in Gotha betreibt ein intensives Monitoring. „Zwar sind nur sechs Prozent unserer Forst-Fläche in Thüringen Eichenwälder, aber diese Bäume sind uns sehr wichtig“, sagt Anett Wenzel, Mitarbeiterin für Waldschutz der Forschungseinrichtung. Das betreffe nicht nur den Schwammspinner, sondern auch andere Schädlinge wie den Frostspanner und den Eichenwickler, die diesen Laubbäumen gefährlich werden könnten. Schon 2018 sei eine langsame Zunahme der Zahlen bei den Schwammspinnern bemerkt worden. Vergangenes Jahr gab es dann den unübersehbaren Fraß, von dem vier Gebiete in Thüringen betroffen waren: in Gera, im Raum Heldburg, am Wipperdurchbruch im Kyffhäuserkreis und eben der Rhönberg bei Wechmar. Die Schwammspinner-Raupen hätten sich nicht auf Eichenblätter beschränkt, sondern zudem massiv an anderen Laub- sowie Obstbäumen, aber auch Fichten und Kiefern gefressen. Durch den milden Winter hätten die Schädlinge beste Bedingungen gehabt, sich weiter zu vermehren. Schlupfrate wird im Labor ermittelt „Wir haben Anfang März per Raster Ei-Schwämme gezählt, Bestandsmerkmale des Eichenwaldes und den Vitalitätszustand der Bäume begutachtet. Daraus wird eine Gefährdungsziffer berechnet“, erklärt Anett Wenzel. „Und die sagt für dieses Jahr erneut einen starken Befall voraus.“ Um ganz sicher zu gehen, seien Eier der Schwammspinner mit ins Forschungslabor genommen worden. Mit jeweils 100 Stück in einer Petrischale soll die Schlupfrate ermittelt werden. „Mitte April schicken wir schließlich noch mal Zapfensteiger in die Eichenkronen, um zu schauen, wie die Schlupfrate in der Natur tatsächlich ausgefallen ist.“ Unabhängig von all diesen Untersuchungen und Auflagen der Naturschutzbehörde sprechen sich der Naturschutzbund (Nabu) und der Entomologenverband Thüringen vehement gegen den Einsatz von Mimic zur Bekämpfung der Schwammspinner aus. „Die geplante Giftdusche stellt in Zeiten des Insektensterbens eine ökologische Katastrophe dar“, sagt Martin Schmidt, der Landesvorsitzende des Nabu. „Mit dem geplanten großflächigen Gifteinsatz aus der Luft werden neben dem eigentlichen Zielobjekt auch Massen an anderen Insektenarten getötet. Das für den Einsatz zuständige Landwirtschaftsministerium muss diese Maßnahme verhindern“, fordert er. Der Thüringer Entomologenverband hält dieses Vorgehen sogar für Verschwendung von Steuermitteln. „Jede Ausweitung von Schädlingen bricht binnen kurzem zusammen, das ist wissenschaftlich ausreichend belegt. In der Natur gibt es kein unbegrenztes Wachstum“, erklärt Ronald Bellstedt aus Gotha, der Vorsitzende des Thüringer Entomologenverbands. „Zudem hat sich bisher gezeigt, dass gesunde Bäume auch mehrfachen Befall ohne Probleme überstehen. Nur wenige Bäume sterben nach mehrfachem Befall ab. Und die sind als Totholz auch wichtig fürs Ökosystem.“