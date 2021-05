Neudietendorf: Spende fürs Kinderhospiz

Lkw stellen sich am REWE-Logistikzentrum so auf, dass sie die Spendensumme 3000 Euro symbolisieren.

Neudietendorf. Mitarbeiter der Rewe-Logistik-Zentrums helfen mit 3000 Euro.

Schon zum zweiten Male haben die Mitarbeiter des REWE-Logistik-Zentrums in Neudietendorf auf das traditionelle Ostergeschenk des Unternehmens verzichtet, es in bares Geld umgewandelt und dem Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz gespendet. Die Spendensumme in Höhe von 3000 Euro stellten sie Ende April vor der Spendenübergabe im Mai mit Lkw für ein Luftbild nach, teilt Stephan Masch für das Kinderhospiz mit. Die REWE-Märkte in Mitteldeutschland unterstützen ebenfalls seit vielen Jahren das Kinderhospiz. Es benötigt gerade jetzt Spenden, den Betrieb aufrechtzuerhalten, da Hygiene- und Infektionsschutz-Konzepte finanzielle Mehrausgaben beispielsweise für Corona-Tests und einen noch höheren Personalaufwand bedingen.