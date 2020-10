Kreis Gotha: Neue Sitzgruppe und Beschilderung am Rennsteig

An der Wiedepfuhlwiese am Sperrhügel am Rennsteig steht seit Anfang Oktober eine neu errichtete Sitzgruppe. Es sollte zunächst eine zugewachsene und verfallene Sitzgruppe, welche dem verstorbenen Wegewart Erich Röder aus Floh-Seligenthal gewidmet war, an attraktiverer Stelle neu gebaut werden. Doch die Tourismus-Fachleute aus Tambach-Dietharz und Floh-Seligenthal überlegten, wie man die Gemeinsamkeiten der Orte beidseits des Rennsteiges ausdrücken kann.

Es sollen zwölf Schilder entlang des Rennsteigs informieren, welche Gemeinde rechts oder links des Weges zuständig ist. Sie werden an der Gemarkungsgrenze an Mülltonnen, Hütten oder Wegweisern angebracht, so Undine Rausch von der Tourist-Info Tambach-Dietharz.

Aphorismen sollen auf den Schildern stehen. „Zeit, die man im Wald verbringt, ist niemals verschwendete Zeit.“, ist auf dem ersten vermerkt. Im gleichen Design wie die Schilder werde ein Wanderrouten-Faltblatt vorbereitet.

Die Grafikerin Edda Weber gestaltet ihn wie die Schilder mit einem Reißverschluss-Motiv. Initiatoren sind Altbürgermeister Egon Stötzer und Frank Ehrle, der Ortswegewart von Floh-Seligenthal sowie die Bürgermeister und Touristik-Fachleute der Orte.