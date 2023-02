Neuer Vorsitz im FDP-Ortsverband Waltershausen

Waltershausen. Vereinigung der Ortsverbände Bad Tabarz, Friedrichroda und Waltershausen im Blick. Jörg Thier ist neuer Vorsitzender der FDP in Waltershausen.

Der Immobilienmakler und Immobilienverwalter Jörg Thier (32) ist der neue Vorsitzende des Waltershäuser Ortsverbandes der Freien Demokratischen Partei. Er wurde in einer Sitzung des Ortsverbandes im Restaurant „Bellevue“ am Dienstagabend einstimmig gewählt.

Sein Vorgänger, der FDP-Kreisvorsitzende Christian Döbel, hatte ihn selbst vorgeschlagen. Döbel gibt damit nur eine seiner zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen ab. Christian Döbel ist außerdem seit Dezember des vergangenen Jahres Mitglied des Bundesfachausschusses Bildung der FDP, Mitglied des adäquaten Fachausschusses auf Landesebene und Mitglied des Thüringer Landesvorstandes der FDP.

Außerhalb der Parteiebene ist er der Vorsitzende des Waltershäuser Gewerbevereins, Vorsitzender des Fördervereins der GutsMuths-Schule und Schul-Elternsprecher.

Jörg Thier ist auch der Schatzmeister des liberalen Kreisverbandes Gotha. Die Liberalen konnten mit Sophie Scheike ein neues Mitglieder begrüßen. Sie kommt aus Tambach-Dietharz und lernt am Gymnasium in Friedrichroda. Malte Wollboldt, ein Thüringer, der wieder in seine alte Heimat zurückgekommen ist, nahm an der Ortsverbandssitzung teil, da er eine Mitgliedschaft in Erwägung zieht. Geplant ist die Vereinigung der Ortsverbände von Waltershausen, Friedrichroda und Bad Tabarz, das wurde aber noch nicht beschlossen.

Die Parteimitglieder berichteten über ihre Arbeit in kommunalen Gremien und besprachen bereits Themen zum bevorstehenden Wahlkampf im kommenden Jahr. Unter anderem wollen sie sich für eine Erweiterung des Waldbahnnetzes einsetzen. Einen eigenen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 2024 in Waltershausen haben sie nicht, würden aber einen Kandidaten unterstützen, der auch für liberale Werte steht.