Neuer Wohnmobil-Platz in Bad Tabarz: Die ersten Gäste kommen aus Bayern

Am Pfingstsamstag hat René Maas (links) auf seinem neu eröffneten Wohnmobil-Platz in Bad Tabarz Gudrun Leifried und Georg Baumann aus Erding (Bayern) als erste Gäste mit Tabarzer Spezialitäten begrüßt. Die beiden bedankten sich beim Gastgeber mit einem Geschenk zur Einweihung. Sie blieben am Eröffnungswochenende nicht die einzigen Nutzer.