Neues Tarifpaket bei Gothaer Fahrzeugtechnik

Gotha. Inflationsausgleich plus Entgeltsystem treten rückwirkend ab Januar 2023 für die Gothaer Mobilkran-Bauer in Kraft.

Nach mehr als zwei Jahren Verhandlungen tritt rückwirkend zum 1. Januar 2023 ein komplett neues Tarifpaket bei der Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH Thomas in Kraft. Insgesamt gelten bei den Mobilkran-Bauern jetzt sechs Regelwerke ab Januar 2023. In der Mitgliederversammlung sei das Tarif-Gesamtpaket einstimmig bestätigt und mit Applaus gewürdigt worden, teilt Thomas Steinhäuser, Verhandlungsführer der IG Metall Eisenach, mit.

Aus den Tarifverträgen der Metall- und Elektroindustrie seien verschiedene Regelungen neu übernommen worden. Beispielsweise über Zuschläge für Mehrarbeit, Schichtarbeit oder Sonn- und Feiertagsarbeit. Weiter wurde eine neue Entgelttabelle eingeführt. Das Eckentgelt der Entgeltgruppe vier betrage damit 2844 Euro Brutto im Monat ab Januar 2023. Das werde im Flächentarifvertrag erst ab Juni 2023 erreicht, so Steinhäuser. Mit der Abrechnung für Februar 2023 und für Februar 2024 sollen jeweils 1500 Euro Inflationsausgleichsprämie an Vollzeitbeschäftigte ausgezahlt werden, für Auszubildende zweimal 750 Euro. Auf die Grundvergütung werde eine Leistungszulage von in Summe zehn Prozent der Bruttolohnsumme ausgezahlt.