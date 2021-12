Nikolauszöpfe für die Belegschaft der Kliniken in Gotha und Friedrichroda

Kreis Gotha. Landrat Onno Eckert würdigt den Einsatz der Mitarbeit in den beiden Krankenhäusern des Landkreises Gotha gegen Corona.

Die Mitarbeiter des Helios-Klinikums Gotha und des SRH-Krankenhauses Friedrichroda hatten am Nikolaustag symbolisch von Landrat Onno Eckert (SPD) etwas im Schuh. 450 Nikolauszöpfe wurden allein im Gothaer Krankenhaus als Dankeschön für den Einsatz in den vergangenen Wochen und Monaten unter Corona verteilt; hier an Sabine Grey (Medizintechnik), Julia Baldt (Oberärztin Neurologie), Anna-Sophia Hellmann (Sekretärin) und Colette Kaufmann (OP-Assistentin/von links). Er wolle sich so persönlich für die bisher geleistet Arbeit bedanken, sagt Eckert. Den Dank für die Unterstützung im Kampf gegen die Pandemie gab Helios-Geschäftsführer Marc Bernstädt an Kreis und Gesundheitsamt zurück.