In der Hexenküche konnten Schüler experimentieren, so wie hier Alina (3. Klasse/links), die von der Elftklässlerin Lilian eingewiesen wurde.

Gotha. Das Gustav-Freytag-Gymnasium in Gotha gab beim Tag der offenen Tür Einblicke in den Schulalltag.

Offene Türen im Gustav-Freytag-Gymnasium Gotha

In der Hexenküche brodelt und zischt es. Chemische Substanzen in Reagenzgläsern warten darauf, über dem Bunsenbrenner erhitzt zu werden. Schüler aus der elften und zwölften Klasse, ausgestattet mit weißen Kitteln und Schutzbrillen, warteten auf experimentierfreudige Viertklässler. Die ließen sich beim Tag der offenen Tür im Gustav-Freytag-Gymnasium nicht lange bitten und begaben sich auf Experimentierkurs.

Großer Andrang herrschte am Samstag auf den Gängen im Schulgebäude. Interessierte Grundschüler waren mit ihren Eltern ins Siebleber Gymnasium gekommen, um zum einen die Schule kennenzulernen und zum anderen etwas über die Unterrichtsinhalte zu erfahren. Derzeit gehen 470 Schüler ins Freytag-Gymnasium, das seit 2011 barrierefrei ist, erklärt Schulleiter Cersten Pietschmann. Unterrichtet werden sie von 41 Lehrern und Pädagogen. Pietschmann: „70 Prozent unserer Schüler kommen aus dem Landkreis Gotha.“ Neben modernen Fachkabinetten stehen ein schulinternes W-Lan und ein Breitbandanschluss zur Verfügung.

„Wir unterrichten in 22 Klassen und Kursen“, sagt Cersten Pietschmann. Die Größe der Klassen beträgt zwischen 16 und 26 Schülern. Neben dem klassischen Unterricht wird an der Schule auch der projektorientierte Unterricht gepflegt. Die interessierten Eltern und Viertklässler erfuhren, dass es am Freytag-Gymnasium einen sogenannten Wahlpflichtunterricht gibt. Angeboten werden neben Informatik und Naturwissenschaften auch Wirtschaftsenglisch. Eine enge Kooperation besteht mit ausgewählten Unternehmen und der Berufsschule „Hugo Mairich“. Die Sprachen Russisch und Französisch werden als zweite Fremdsprache erst ab dem zweiten Halbjahr für die Fünftklässler angeboten.

„Wir wollen, dass die neuen Schüler sich erst an das Schulleben gewöhnen, deshalb werde im ersten Halbjahr verstärkt Deutsch und Englisch unterrichtet“, so der Schulleiter.

Energiepark wird im Schulhof mit Solarmodul erweitert

Neben vielen Angeboten im Freizeitbereich hat sich die Schule mittlerweile einen Namen im Forschungs- und Umweltbereich gemacht. So haben die Freytagianer bereits zum 15. Mal den Titel Umweltschule erhalten.

Auf dem Schulgelände wurden eine Teichanlage angelegt und ein Insektenhotel und eine Kräuterspirale gebaut. An der Schule existiert auch eine Arbeitsgemeinschaft Naturwissenschaft/Technik, die sich um das Projekt Energiepark kümmert. Hier wurde ein Windrad gebaut, demnächst soll ein Solarmodul den Energiepark im Schulhof ergänzen. Musikalisch passiert ebenfalls sehr viel an der Siebleber Schule. Neben der Streicherklasse, die seit 2009 besteht, gibt es eine Trommelgruppe, die mit ihren Klängen Jung und Alt beim Tag der offenen Tür anlockte. Wer wollte konnte mitmachen oder einfach nur der Musik lauschen. In allen Fachkabinetten hatten die Freytagianer für die Grundschüler etwas vorbereitet, wo sie selbst mitmachen konnten. Erstmals stellte sich die Arbeitsgemeinschaft 3D-Druck vor. Dafür schaffte die Schule entsprechende Geräte an. Im Biologie-Kabinett hatte die Zwölftklässlerin Lynn ihre Wellensittiche mitgebracht. Den Besuchern erklärte sie, wo die Tiere leben, was sie fressen und wie alt sie werden können. Ein paar Schritte weiter zeigte der Zwölftklässler Anton Durek, was man unter einem Mikroskop sehen kann.