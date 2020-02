Das Gymnasium Gleichense Ohrdruf hat am 22. Februar Tag der offenen Tür.

Ohrdruf. Das Gymnasium Gleichense in Ohrdruf stellt seine Angebote am 22. Februar vor.

Offene Türen im Ohrdrufer Gymnasium

Das Gymnasium Gleichense in Ohrdruf bietet zukünftigen Schülern aus den Klassen vier, fünf, sechs und zehn am Samstag, 22. Februar, von 10 bis 13 Uhr Einblicke in das Schulleben. Interessenten und deren Eltern wird ein vielseitiges Angebot zum Sehen, Hören und Mitmachen unterbreitet, um das Profil der Schule kennenzulernen, teilt Schulleiter Volker Rühl mit.

Informiert wird über das offene Ganztagesangebot für die fünften Klassen, die Hausaufgabenbetreuung bis Klasse neun, die vielfältigen Angebote für Arbeitsgemeinschaften und die Kooperationen der Schule mit Unternehmen oder Vereinen der Region. Der Chor begrüßt die Gäste um 10 Uhr in der Aula. Kleinere Pausen von den Rundgängen durch die Schule können in der Cafeteria bei Kaffee und Kuchen eingelegt werden.