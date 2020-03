Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ohr an Ohr mit einem anderen Leben

In Kooperation mit Gothaer Schulen hat das Anne-Frank-Zentrum in Berlin das Projekt „1939.2019 - Vielfalt lokaler Erinnerung“ ins Leben gerufen. Zehntklässler der Gothaer Arnoldischule hatten sich dazu mit Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges zu einem Erfahrungsaustausch getroffen. Die Ergebnisse werden unter dem Titel „Ohr an Ohr mit einem anderen Leben“ aufgrund der Corona-Pandemie nun im Radio F.R.E.I. aus Erfurt jeden Dienstag um 8 Uhr, Wiederholung am Samstag um 12 Uhr, auf der UKW-Frequenz 96,2 (nur im Großraum Erfurt) oder im Internet ausgestrahlt.

Weitere Infos im Internet: radio-frei.de