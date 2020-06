Ohrdruf bietet Insekten jetzt mehr Nahrung

Auf Grünflächen entlang der Waldstraße und Suhler Straße wird vom Ohrdrufer Bauhof nur noch ein Streifen an den Straßenrändern für gute Sicht der Autofahrer gemäht. Ansonsten dürfen Gräser und Blumen wachsen und blühen, damit Insekten mehr Nahrung finden in Zeiten, in denen vor Artensterben gewarnt wird. Es sollen auch noch solche Schilder aufgestellt werden, die dieses Vorgehen erklären, damit sich die Ohrdrufer nicht wundern, warum die Flächen nicht mehr komplett gemäht werden.