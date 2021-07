Ohrdruf: Neuer Eichenholz-Block für Wasserrad

Ohrdruf. Das Wasserrad am Tobiashammer in Ohrdruf hat ein neues Auflager aus Eichenholz erhalten. Handwerker aus Crawinkel und Zella-Mehlis waren vor Ort.

Mitte der 1990er Jahre wurde am Tobiashammer Ohrdruf ein neues Wasserrad eingesetzt. Jetzt ist das Auflager für das Wasserrad in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Am Freitag waren Handwerker aus Zella-Mehlis und Crawinkel vor Ort, um den alten Block zu entfernen und durch einen neuen Eichenholzblock zu ersetzen. Marco Schelhorn musste zur Schleifmaschine greifen, um die verrosteten Schrauben zu lockern. In Einzelteilen wurde das alte Auflager zerlegt.

Nur in zerlegten Teilen und mit Muskelkraft konnte das alte Auflager des Wasserrades vom Tobiashammer entfernt werden. Foto: Foto: Conny Möller

Marco Schelhorn von der Zella-Mehliser Firma Schelhorn ging mit einer Flex an die alten Schrauben des Auflagers. Foto: Foto: Conny Möller