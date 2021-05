Ohrdruf: Sitzungssaal zur Teststation umfunktioniert

Kreis Gotha. Von Spucktest bis Abstrich: Die Pflicht zum Angebot setzen Arbeitgeber im Kreis unterschiedlich um.

Neben dem Impfen gegen das Coronavirus sollen flächendeckende Tests Infektionsketten unterbrechen und so den Weg aus der Pandemie ebnen. Nachdem eine allgemeine Testpflicht verworfen wurde, sind Arbeitgeber seit Mitte April verpflichtet, ihren Beschäftigten ein Corona-Testangebot zu machen. Das wird vor allem bei einer großen Belegschaft zur Herausforderung.

Die größten Arbeitgeber in der Region um Gotha haben gemein, dass Homeoffice für ihre Beschäftigten oft nicht infrage kommt. Ob am Fließband, in der Pflege oder im Bürgerservice – persönliche Anwesenheit ist erforderlich. Für mehr Heimarbeitsplätze will man im Landratsamt Gotha sorgen. Wie die Behörde auf Anfrage mitteilt, gibt es bereits 70 Plätze, weitere 30 sollen demnächst folgen.

Das Landratsamt beschäftigt insgesamt 642 Personen. Um Kontakte zu minimieren, wurden Rahmenarbeitszeiten von 6 bis 21.15 Uhr eingeführt. Die Beschäftigten arbeiten in Schichten, so dass die Zimmer weniger besetzt sind. Seit Mitte April werden zudem Antigenschnelltests verteilt. Ein positives Ergebnis muss dem Arbeitgeber jedoch nicht mitgeteilt werden. Die Durchführung der Tests bleibt freiwillig. Vielmehr wird bei einem positiven Schnelltest angewiesen, sich zu isolieren und das Testergebnis per PCR-Test im Labor zu prüfen.

Mitarbeiter geschult, um Abstriche zu nehmen

Schon seit Ende Februar bietet die Stadtverwaltung Ohrdruf als Arbeitgeber freiwillige Antigen-Schnelltests für die Mitarbeiter an – sowohl im Rathaus als auch in der Stadtwirtschaft. Pädagogisches und technisches Personal in den Kindertagesstätten wendet zudem Selbsttests an.

War anfangs in der Verwaltung nur ein Test pro Woche möglich, so wird der kleine Sitzungssaal im Ohrdrufer Rathaus inzwischen jeden Dienstag und jeden Donnerstag zur Teststation umfunktioniert. Ganz in weiße Schutzanzüge gehüllt sowie mit Visier und Maske geschützt, nehmen Sabrina Jasch aus dem Steueramt und Steffen Lang vom Ordnungsamt die Abstriche bei ihren Kollegen und werten sie aus. Die beiden Mitarbeiter hatten sich für die besondere Aufgabe schulen lassen und haben inzwischen Routine.

Die Stadtverwaltung Ohrdruf entlaste auch die anderen Teststellen. Denn für Mitarbeiter, die ein negatives Ergebnis haben, wird gleich eine Bescheinigung ausgestellt, wenn sie das wünschen, weil mit dem neuen Infektionsschutzgesetz ein solcher Nachweis zum Beispiel für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen wie für einen Friseurbesuch, einen Besuch im Zoo oder auf der Bundesgartenschau gebraucht wird, macht Stefan Schambach (SPD), der Ohrdrufer Bürgermeister, aufmerksam, der das Test-Angebot im eigenen Haus selbst regelmäßig nutzt.

Die Stadtverwaltung Gotha beschäftigt 590 Personen, darunter Erzieherinnen und Erzieher, Feuerwehrleute sowie Gärtnerinnen und Gärtner, für die es nicht möglich ist, ihre Arbeit von zu Hause aus zu erledigen. Allen Beschäftigten der Stadt werden seit vergangener Woche maximal zweimal in der Woche Spucktests zur Verfügung gestellt, die anhand des Speichels Aufschluss über eine Ansteckung geben. Infektionen seien seit Einführung der Test nicht entdecke worden, heißt es.

Bevor die Tests eingeführt wurden, sollten Mitarbeiter mit Verdacht auf eine Infektion Kontakt zum Krisenstab der Stadt aufnehmen um eine mögliche Infektion abzuklären. Um die Möglichkeit einer Ansteckung klein zu halten, gibt es auch in der Stadtverwaltung einen Schichtbetrieb: Beschäftigte mit Büroarbeitsplatz arbeiten in einem Zeitraum von 6 bis 20 Uhr. Durch diese Entzerrung werde bis auf wenige Ausnahmen nur allein in Büros gearbeitet. Wo dies nicht möglich ist, etwa im Bürgerbüro, sollen weitere Hygieneschutzmaßnahmen greifen.