Ohrdrufer Nachbarn schmücken ihre Stadt für das Osterfest

Mit vielen bunten Ostereiern haben Ohrdrufer Nachbarn am Donnerstag die Bäume und Brunnen in der Innenstadt für das Osterfest geschmückt. In den Wintermonaten haben sie dafür rund 1000 bunte Eier-Mäntelchen gestrickt und gehäkelt, verriet Elke Schaak (rechts im Bild). Gestern wurde damit die Stadt frühlingshaft geschmückt. Geholfen haben dabei Monika Müller (links im Bild), Inge Michalski und Familie Benzel. Bereits zum dritten Mal wurde auf diese Weise die Stadt zum Osterfest herausgeputzt.