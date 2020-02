Ordnungshüter übel beschimpft. Amtsgericht Gotha urteilt

Im März 2018 lenkte er ohne Sturzhelm ein Moped in Schlangenlinien im Straßenverkehr. Eine Streifenwagenbesatzung, die ihn anhalten wollte, ignorierte er. Später gab er an, sie nicht als Polizisten wahrgenommen, stattdessen einen Überfall auf sich befürchtet zu haben. Als der heute 24-Jährige gestoppt wurde, beschimpfte er die Beamten. Der Alkohol- und Drogentest fiel negativ aus.

Ähnliche Vorwürfe in verschiedenen Prozessen

Im Dezember des gleichen Jahres geriet er nachts erneut in den Fokus von Polizisten. Der Mann radelte in Schlangenlinien auf dem Fußweg. Auch dieses Mal verweigerte er sich den Maßnahmen, sodass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Wieder bedachte er die Beamten mit einer Schimpftriade und versuchte, einen von ihnen zu beißen. Der Alkoholtest ergab 1,7 Promille.

Wegen seiner Straftat im Frühjahr vor zwei Jahren ist der Mann vom Amtsgericht Gotha verurteilt worden. Das Gericht unter Vorsitz von Viola Steigerwald brummte ihm eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 20 Euro auf. Für einen Studenten eine durchaus empfindliche Strafe. Nun musste sich die Richterin erneut mit ihm beschäftigen. So sehr sich die Vorwürfe ähneln, so konträr sind die Prozesse.

Was in der ersten Verhandlung nicht thematisiert worden war, bestimmt die zweite über weite Strecken: die psychische Erkrankung des Angeklagten. Seit seiner Kindheit nehme er deshalb Medikamente. Darunter sei eines, machte die Verteidigerin deutlich, zu dessen Nebenwirkungen aggressives Verhalten zählt – besonders nach Alkoholgenuss.

Nebenwirkungen führen zu Aggression

Das hätte ihr Mandant wissen müssen. Der vom Gericht bestellte Gutachter errechnete für den Tatzeitpunkt einen Blutalkoholwert von 1,76 Promille. Dieses Zusammenspiel führte beim Angeklagten zu einer eingeschränkten Steuerungsfähigkeit, urteilte der Rechtsmediziner.

Wenngleich Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte Straftaten im unteren Bereich sind, müssten sie doch geahndet werden. Der Staatsanwalt plädiert auf 90 Tagessätze zu je 20 Euro. Die Verteidigung zeigte sich einverstanden.

Richterin Viola Steigerwald folgte in ihrem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Außer der Geldstrafe muss der Student die Kosten des Verfahrens tragen. In ihrer Begründung macht sie deutlich, dass das Urteil ein Friedensangebot ist, weil der Angeklagte in seinem Leben eine radikale Wandlung vollzogen habe. Das Urteil ist rechtskräftig.