Parkrempler in Gotha flieht

Ramponiert hat ein 80-Jähriger sein Auto am Montag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Coburger Platz in Gotha gefunden. Zwischen 13.40 und 13.50 Uhr muss der Fahrer eines anderen Autos den Mercedes beim Ein- oder Ausparken an der Seite beschädigt haben, so die Polizei. Der Unbekannte flüchtete. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 03621/78 11 24.