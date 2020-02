Im neuen Rathaus (Gebäude rechts) am Ekhofplatz in Gotha findet am 29. Februar die Beratung für Fachkräfte statt.

Gotha. Eine Beratung zu Arbeitsmöglichkeiten für Fachkräfte gibt es am 29. Februar im Neuen Rathaus in Gotha.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pendlertag in Gotha

Beratung für Fachkräfte zu Arbeitsangeboten und Perspektiven in der Region bietet die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) am Samstag, 29. Februar, von 10 bis 14 Uhr im Neuen Rathaus am Ekhofplatz an. Der Pendlertag richtet sich auch an Menschen, die wieder zurück- oder neu in den Landkreis Gotha ziehen möchten.

Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Gotha und des gemeinsamen Regionalmanagements Gotha und Ilm-Kreis stehen als Ansprechpartner bereit. Direkt nach Arbeitskräften suchende Unternehmen und Zeitarbeitsfirmen sind laut Teamleiter Andreas Knuhr von der ThAFF nicht dabei. Allein seine Agentur verzeichnet zur Zeit 4000 Stellenangebote von Thüringer Arbeitgebern.

Nach der Wiedervereinigung hatten viele Fachkräfte den Freistaat verlasen. Heute gibt es wieder bessere Arbeitsmöglichkeiten und Karrierechancen.