Perthes-Gymnasium Friedrichroda öffnet seine Türen

Um den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule zu erleichtern, bietet das Perthes-Gymnasium in Friedrichroda am Mittwoch, 29. Januar, um 18.30 Uhr einen Informationsabend für Eltern in der Aula der Schule an, teilt die Schulleitung mit.

Beim Elternabend soll zum einen über den Bildungsweg des Gymnasiums im Allgemeinen informiert werden. Andererseits werden die spezifischen Angebote des Gymnasiums vorgestellt. So soll es im nächsten Schuljahr ein erweitertes Sprachenangebot sowie ein Ganztagsangebot geben.

Zur weiteren Orientierung sind Schüler und Eltern am Freitag, 31. Januar, von 16 bis 19 Uhr zu einem Abend der offenen Tür eingeladen.