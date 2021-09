Petriroda: Klettergerüst mit der Hochzeitsumlage bezahlt

Spielplatz-Übergabe in Petriroda mit Lachen und Weinen; von links: Florian Hofmann, Bianka Schmidt mit Tochter Eva Mareen und Marcel Schönau

Petriroda. Die Gemeinde Georgenthal erweitert Petrirodas Spielplatz und den Leinaer.

Der Zusammenschluss des Leinatals und der VG Apfelstädtaue Anfang 2020 zur Landgemeinde Georgenthal zahlt sich in den Orten aus. In Petriroda ist jetzt ein neues Klettergerüst auf dem Spielplatz errichtet und übergeben worden. Gleiches ist eine Woche zuvor im Ortsteil Leina geschehen. Auf dem dortigen Spielplatz sind unter anderem auch Sand durch Hackschnitzel ersetzt und Lampen aufgestellt worden.

Die Investitionen in den beiden Orten werden mit der Hochzeitsprämie bezahlt, sagen Bürgermeister Florian Hofmann (CDU) und Petrirodas Ortschaftsbürgermeister Marcel Schönau (parteilos). Die dafür vom Land ausgereichten 200 Euro pro Einwohner hatten sich auf 1,4 Millionen summiert. Unter anderem floss ein Teil in Georgentals teuren Steg am Hammerteichufer.

Bescheidener stellen sich da die 15.000 Euro aus der Hochzeitsprämie im kleinsten Ort für den dort nach der Wende angelegten Spielplatz dar. Der hat damit eine weitere Verjüngungskur erfahren. Angesichts einiger junger Familie in dem 300-Seelen-Dorf lohne sich die Investition, sagt Schönau. Die Übergabe rechtzeitig zum Weltkindertag hat die Kommune mit einer kleinen Feier verbunden und die Jugendfeuerwehr darin eingebunden; Hofmann: „Wir wollten das nicht so sang- und klanglos hinstellen.“ Außerdem brauche die Jugendfeuerwehr immer Nachwuchs, merkt Schönau an.

Die Spielplatz-Erweiterung trägt dazu bei, das Kranichmoor und angrenzende Gasthaus als Ausflugsziel attraktiver zu machen. Der Spielplatz biete sich als Start- und Zielpunkt einer gut zweistündigen Wanderung für Familien mit Kindern an. Bis jetzt sei das zwar noch ein Geheimtipp, aber das könnte sich ändern, hofft Schönau.

Bürgermeister Hofmann kündigt an, dass die Gemeinde Georgenthal den Rundweg ausbauen möchte. Derzeit scheitere das nur noch an einer strittigen Eigentumsfrage mit der Bahn wegen einer morschen Holz-Brücke an der Ohratalbahn-Strecke.

