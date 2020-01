Pfeilgiftfrösche in Gotha neue Nachbarn von Schlangen

Die angestammten Bewohner im Terrarienhaus des Gothaer Tierparks haben seit ein paar Tagen neue Nachbarn. Ein Aquarium und ein Terrarium wurden umgestaltet. Schützenfische und Pfeilgiftfrösche sind dort neuerdings zu entdecken.

Boas im Haus des Nasenbären

André Peukert und Pierre Rouschal von der Firma Fressnapf haben das Zuhause für die Zugezogenen hergerichtet und die Tiere eingesetzt. Die Schützenfische verdanken ihren Namen übrigens ihrer speziellen Jagdtechnik, bei der sie mit einem Wasserstrahl Insekten von umliegenden Uferpflanzen herunterschießen.

Schildkröten, Geckos, Echsen, ein Waran und Schlangen sind ebenfalls in dem Gebäude für die Exoten zu finden. „Wir haben Kornnattern und eine Milchschlange. Schlank-Boas leben außerdem im Haus des Nasenbärs“, sagt Anett Engelhardt, die amtierende Leiterin des Tierparks. Bei den Schlangen handele es sich nicht um giftige Arten, sondern um Würgeschlangen.

Mit auffälliger Färbung Feinde abschrecken

„Bei diesen wechselwarmen Tieren richtet sich die Körpertemperatur nach der Umgebungstemperatur. Je wärmer es ist, desto aktiver sind die Schlangen“, so Engelhardt. Tagsüber würden 25 bis 30 Grad Celsius in den Terrarien für die Schlangen herrschen, nachts sei es kühler. „Sie haben auch eine spezielle Wärmelampe, unter der sie Wärme tanken können.“

Eigentlich seien Reptilien oft gut getarnt. Giftschlangen würden allerdings mit auffälliger Färbung oder Zeichnung mögliche Feinde warnen: Vorsicht, wir schmecken nicht. „Und die Milchschlange hat sich, obwohl sie nicht giftig ist, diesen Trick zu eigen gemacht. Mit einer besonderen Zeichnung tarnt sie sich quasi als Giftschlange und schützt sich so vor möglichen Angriffen“, sagt Anett Engelhardt.

Im Terrarienhaus leben auch ungiftige Schlangen, wie die Kornnatter, die bei Tiere zum Anfassen berührt werden dürfen. Foto: Lutz Ebhardt

Gegen Berührungsängste: Schlangen zum Anfassen

Besuchern rät sie, Geduld mitzubringen, um die Tiere im Terrarienhaus zu beobachten. Gerade im Winter sei dazu eine gute Gelegenheit. „Es kann sein, dass man eine Weile genau hinschauen muss, ehe man sie entdeckt. Manchmal haben sie sich in ein Versteck zurückgezogen.“ Denn bei der Gestaltung der Terrarien sei versucht worden, den natürlichen Lebensraum der Exoten nachzubilden.

Um mögliche Berührungsängste oder Vorurteile gegenüber solchen Tieren abzubauen, ermöglicht der Tierpark zu besonderen Anlässen, zum Beispiel den Schlangen ganz nah zu kommen. „Bei Kindergeburtstagen bieten wir Tiere zum Anfassen an und ein Pfleger holt dann mal eine Schlange aus dem Terrarium. Dann können unsere Besucher sie berühren. Viele stellen erstaunt fest, dass die Haut nicht glitschig, sondern glatt und kalt ist“, berichtet Anett Engelhardt.

Aus dem tropischen Regenwald nach Gotha

Von 2014 bis 2016 war das Terrarienhaus bei laufendem Betrieb umgebaut und neu gestaltet worden, um die Bedingungen für seine Bewohner zu verbessern, unter anderem mit einer Fußbodenheizung. Das Haus wurde auch größer und heller.

Der blaue Pfeilgiftfrosch ist nun eine neue Attraktion im Terrarienhaus. Er wird auch Blauer Baumsteiger genannt und kommt in freier Natur in einem kleinen Gebiet im Länderdreieck Brasilien, Französisch-Guayana und Surinam in Südamerika vor. Der Frosch lebt zumeist auf dem Boden des tropischen Regenwaldes. Er bewohnt dort die Laubschicht und ernährt sich von kleinen Insekten, beispielsweise Ameisen. Der Bestand des Frosches ist wegen des kleinen Verbreitungsgebietes gefährdet.