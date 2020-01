Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pflegekurs Demenz startet in Gotha

In Gotha beginnt im März der neue Pflegekurs „Plus Demenz“. Das Angebot der Josias Löffler Diakoniewerk Gotha gGmbH richtet sich an Angehörige, die an Demenz erkrankte Menschen zu Hause betreuen. Der Kurs wird vom 18. März bis 1. April immer Mittwoch, 13 Uhr bis 16.30 Uhr, in der Diakoniesozialstation Gotha, Brühl 9, angeboten, teilt Antje Sommer, Sprecherin des Diakoniewerkes, mit. Im Pflegekurs sollen die Teilnehmenden unter anderem Einblicke in das Krankheitsbild Demenz erhalten, wie Unterstützungsmöglichkeiten für Angehörige und respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe gestaltet werden können. Wichtiger Bestandteil des Kurses sei auch der Austausch der Angehörigen untereinander.

Nach Antragstellung bei der Krankenkasse können die Kurskosten übernommen werden.

Anmeldung bis 17. Februar 2020 bei der Pflegeberaterin Dana Malsch telefonisch 0172/5797 598 oder per Mail: dana.malsch@loeffler-diakoniewerk.de