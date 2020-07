Der Leipziger Tenor Patrick Grahl, der 2016 erster Bachpreisträger des Leipziger Bachwettbewerbs wurde, ist am Mittwoch,15. Juli, erstmalig in der Margarethenkirche zu Gast.

Philharmonische Abendgebet vor der Sommerpause

Zum letzten Philharmonischen Abendgebet wird am Mittwoch, 15. Juli, 18 Uhr in die Margarethenkirche eingeladen. Barockkantaten der mit Gotha in Beziehung stehenden Meister Briegel, Böhm und Stölzel stehen auf dem Programm.

Neben dem barocken Streicherensemble der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach sind die vier Gesangssolisten zu hören, die im Konzert des Bachchores und des Evangelischen Kinderchores „Lebensgeister“ gemeinsam mit der Philharmonie im Rahmen der Thüringer Bachwochen im April aufgetreten wären. Damals musste die gesamte Veranstaltung abgesagt werden, neben zahlreichen anderen, die den freischaffenden Sängerinnen und Sängern Arbeits- und Lebensgrundlage sind. Umso schöner ist es, die Einladung nach Gotha an Marie Sophie Pollak (Sopran), Thomas Riede (Alt), Patrick Grahl (Tenor) und Michael Kranebitter (Bass) nun im Rahmen der Philharmonischen Abendgebete nachholen zu können, findet Kirchenmusikdirektor Jens Goldhardt.

Seit Pfingstsamstag gab es in der Margarethenkirche sieben Philharmonische Abendgebete. Ein musikalisches Angebot, das Mitgliedern der Thüringen-Philharmonie in schwierigen Zeiten zu Auftrittsmöglichkeiten verhalf und den Musikfreunden in Gotha wertvolle musikalische Momente der Besinnung bescherte. Ab Mittwoch, 5. September wird die Reihe musikalischer Abendgebete in der Margarethenkirche bis 23. September mit den „Gothaer Orgelandachten“ fortgesetzt. Beginn ist am Mittwoch jeweils 18 Uhr.