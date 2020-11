Auto brennt auf Feldweg bei Schönau

Schönau/Ernstroda. Im Landkreis Gotha brannte am Montag ein abgestelltes Auto völlig aus.

Am Montagmorgen geriet ein alter Opel bei Schönau im Lankreis Gotha in Brand. Wie die Polizei am Dienstag informierte, war der defekte Pkw auf einem Feldweg zwischen Schönau und Ernstroda abgestellt worden.

Der Opel brannte laut Angaben der Gothaer Polizei gegen 04.40 Uhr vollständig aus. Die Gefahr der Ausbreitung des Feuers war zu keiner Zeit gegeben.

Hinweise zum Eigentümer des Opels sowie dazu, wie der Brand entstanden ist, nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0276677/2020 entgegen.

