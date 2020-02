Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Planungswerkstatt zur Gartenstadt in Bad Tabarz

Am 2. März wird es in Bad Tabarz das nächste Treffen zur Gartenstadt geben. In einer Planungswerkstatt hatten sich bereits im Dezember interessierte Bürger mit Fachleuten in drei Arbeitsgruppen den Themen Verkehrssituation, Bauweise der Gebäude und Freiraumgestaltung gewidmet.

Am 2. März wolle die Planungsgruppe 91 aus Gotha erste Ergebnisse präsentieren, die auch zeigen sollen, inwieweit die Vorschläge der Bürger integriert werden können, sagte Bürgermeister David Ortmann (SPD). Die Gemeinde Bad Tabarz will auf dem Gelände der einstigen Batteriefabrik auf 25.000 Quadratmetern die Gartenstadt entwickeln. Damit ist ein großzügig begrüntes Wohngebiet gemeint, an dessen Rand auch der neue Kindergarten entstehen soll. Dafür ist das Areal zunächst beräumt und belasteter Boden ausgetauscht worden. Bad Tabarz hatte sich an einem Landeswettbewerb beteiligt und als eine von 27 Kommunen in Thüringen Fördermittel für die Beräumung der Industriebrache bekommen.