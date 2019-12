Plattenbauten aus den Baukästen

In vielen Kinderzimmern werden kleine Baumeister kreativ. Nicht erst seit Lego auf dem Markt ist, konstruieren Mädchen und Jungen gern mit Kunststoffsteine. Zu DDR-Zeiten ließen Marken wie Pebe, Kari und Plaspi Kinderaugen aufleuchten. Stein für Stein entstanden mit den Baukästen Gebäude im Blockbaustil. Die Idee sogenannter Wohnmaschinen wurde schon zur Zeit des Bauhaus vorangetrieben.

Bereits 1923 forderte Walter Gropius als Direktor des Bauhaus in Weimar Module zum serienmäßigen Wohnungsbau und vorgefertigte Bauelemente – die Wohnmaschinen. Durch die Baukasten mit einfachen Baublöcken sollten neue Bauideen entstehen. Die NS-Zeit, die auch das Ende des Bauhaus als Bildungsstätte 1933 bedingte, verhinderte, dass diese Ideen weiterentwickelt wurden – in der Architektur und in der Spielwarenindustrie. Erst Ende der 1950er-Jahre tauchte das Systembauspiel wieder im Spielwarenhandel der DDR auf.

Lego des Ostensin Waltershausen produziert

1962 kam der Großblockbaukasten der Firma Karl Ribarsch (Kari) auf den Markt. Die Schachtel zeigt einen modernen Blockbau mit Balkonen, einer Sonnenterrasse und großen Schaufenster. In den Kinderzimmern wurde zu dieser Zeit gebaut, was in der DDR noch gar nicht real war – „Plattenbauten entstanden erst ab der zweiten Hälfte der Sechziger“, erklärt Jörg Haesler. Der Weimarer verfügt über ein Archiv zur Geschichte der Spielzeugproduzenten. Im Gothaer Kunstforum stellt er die Baukästen aus, die er über Jahre gesammelt hat.

Das Haus am Horn, Bauhaus-Musterbeispiel in Weimar, hat Jörg Haesler mit den Kunststoff-Bausteinen nachgebaut. Foto: Victoria Augener

Vor einem Berg von Plastiksteinen sitzt Jörg Haesler in der obersten Etage des Kunstforums. Er weiß, dass er mit seiner Leihgabe den Spieltrieb vieler Besucher lockt. Besonders jene, die zu DDR-Zeiten Kinder waren, beschäftigen sich in der Gegenwart noch gern mit den Bausteinen. Manche Bausätze entdeckte Haesler auf Flohmärkten oder im Internet zu günstigen Preisen – „Die Kästen wollte keiner mehr haben.“ Andere seien heute fast unbezahlbar. Manche Sets seien so selten, dass sie bei Sammlern hoch gehandelt werden, etwa der Flughafen von der Waltershäuser Herstellerin Anni Friedrich.

Baukästen vermittelnsozialistisches Ideal

Haeslers eigentliche Motivation, Nachforschungen zum „Lego des Ostens“ anzustellen, waren die Geschichten privater Betriebe der DDR. Bei seiner Recherche stieß er auf das Schicksal der Marke Pebe, die 1996 eingestellt wurde. Bald spürte er auch dem Verbleib weiterer Hersteller nach und begann, die Baukästen zu kaufen. 2004 stellte er seine Funde erstmals aus, damals auch mit ehemaligen Pebe-Mitarbeitern in Bad Kösen.

In der DDR waren die Baukästen mehr als nur Spielzeug. Sie dienten als modernes Spiel- und Lehrelement des Sozialismus – ähnlich den Wohnmaschinen, die den Bauhausgedanken in die Tat umsetzen sollten. Als „Königsweg des zukünftigen Wohnungsbaus“ bezeichnete Bauhaus-Architekt Le Corbusier den Bau von vorgefertigten Häuserkomplexen in den 1920er-Jahren. In der DDR waren Plattenbauten schließlich effektiv, um den Wohnungsmangel zu kompensieren und in eine moderne sozialistische Zukunft zu weisen.

Die Austellung ist täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr im Kunstforum in Gotha, Querstraße 13-15, zu sehen. Sie schließt am Sonntag, 29. Dezember 2019.