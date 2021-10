Politikwissenschaftler Tilo Schabert liest in Gotha

Gotha. Tilo Schabert stellt in seiner alten Heimat Gotha sein neues Buch vor. Darin geht es unter anderem um Helmut Kohl, Francois Mitterand.

Ein Symposium zum Thema „Politische Aufklärung: Kleine Schriften und was sie zu denken geben“ findet am Freitag, 12. November, 15 Uhr, im Landschaftshaus in Gotha statt. Im Anschluss daran um 17.30 Uhr stellt Tilo Schabert sein Buch „Von der Natur der Politik und ihren Formen“ vor. Darüber informiert die Stadtverwaltung Gotha. Interessierte können sich über das Büro des Bürgermeisters zu den Veranstaltungen anmelden.

Der Politikwissenschaftler Schabert ist 1942 in Gotha geboren, wuchs jedoch in Baden-Württemberg auf. Er promovierte an der Universität München, habilitierte an der Ruhr-Universität Bochum und ist emeritierter Professor für Politische Wissenschaften an der Universität Erlangen. Sein neues Buch bündelt Texte aus fünf Jahrzehnten. Darin äußert er sich zu Politik und Persönlichkeit von François Mitterrand und Helmut Kohl und analysiert das politische Denken Eric Voegelins.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anmeldung unter Telefon: 03621/222336 oder per E-Mail an ob-buero@gotha.de