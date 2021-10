Polizei Gotha gibt Jugendlichen Einblick in den Berufsalltag

Gotha. Die Landespolizeiinspektion Gotha lädt zum Schnuppertag. Jugendliche können sich jetzt dafür anmelden.

Einen Einblick in ihren Arbeitsalltag bietet die Landespolizeiinspektion Gotha Jugendlichen am 27. Oktober und 3. November. Auf der suche nach motiviertem Nachwuchs lassen sich die Polizistinnen und Polizisten in den Wachen in Gotha, Eisenach und Ilmenau über die Schulter schauen.

Interessierte melden sich bis 14 Uhr des Vortages an unter Telefon: 03621/781805 oder per E-Mail an nachwuchs.lpigth@polizei.thueringen.de.