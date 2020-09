Polizei Gotha: Streit eskaliert: Mann erleidet mehrere Kopfwunden - Radfahrer schwer verletzt

Streit eskaliert: 30-Jähriger erleidet mehrere Kopfwunden

Bei einer Auseinandersetzung in einem Garten an der Straße Bergweg in Gotha in der Nacht auf Samstag wurde ein 30 Jahre alter Mann leicht verletzt. Der 30-Jährige geriet gegen 01.25 Uhr offenbar auf Grund persönlicher Differenzen zunächst mit seinem 34 Jahre alten Kontrahenten in Streit. Im weiteren Verlauf wurde der 34-Jährige gegenüber dem 30-Jährigen gewaltsam, sodass dieser mehrere Wunden am Kopf davon trug. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Körperverletzung ein, die Ermittlungen zu den Abläufen und Hintergründen der Tat dauern an.

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagabend hat sich ein 31 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall am Gothaer Hersdorfplatz schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit seinem Rad in der Kindleber Straße in Richtung des dortigen Kreisverkehrs unterwegs. Zu dieser Zeit befand sich ein Pkw im Kreisverkehr. Der 31-Jährige fuhr offenbar in den Kreisverkehr ein, ohne auf den Fiat zu achten. Es kam zur Kollision, bei der sich der Radfahrer, der keinen Helm trug, erhebliche Verletzungen zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallermittlungen dauern an.

