In Gotha kam es am Samstag auf dem Coburger Platz zu einem Polizeieinsatz. (Symbolbild)

Polizei hat in Gotha bei Einsatz auf Coburger Platz alle Hände voll zu tun

Gut zu tun hatte die Gothaer Polizei am frühen Samstagmorgen um kurz nach 2 Uhr auf dem Coburger Platz. Laut Polizei wurden die Beamten zunächst gerufen, weil durch Zeugen beobachtet wurde, wie sich zwei dunkel gekleidete Personen auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses aufhalten sollen.

Als die Polizei am Coburger Platz eintraf, traf sie zunächst einmal auf eine hysterisch herumschreiende 20-jährige Frau ohne Schuhe, welche Blumenkübel umschmiss und Gäste einer Bar belästigte. Die Frau konnte trotz massiver Gegenwehr unter Kontrolle gebracht und einer Rettungswagenbesatzung zur medizinischen Versorgung übergeben werden.

Während des Einsatzes habe ein 28-Jähriger die Einsatzkräfte mit einer Bierflasche beworfen und flüchtete dann, konnte aber unweit des Tatorts aufgespürt werden. Er habe 1,14 Promille Alkohol in der Atemluft gehabt.

Letztlich wurden auch die zwei Personen, welche den Einsatz ausgelöst hatten, gefunden. Bei den sich unbefugt auf dem Hausdach Aufhaltenden, habe es sich um eine 21-Jährige Frau und ihren 25-jährigen Begleiter gehandelt.

Die Polizei Gotha prüfe nun die Einleitung mehrerer Ermittlungsverfahren geprüft, u. a. wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte, Hausfriedensbruch und wegen Körperverletzungsdelikten.

Bereits am Freitagabend wurde die Polizei wegen Ruhestörung auf den Coburger Platz gerufen. Die Polizei sei dort auf vier erheblich alkoholisierte Personen getroffen. Als man die Personalien feststellen wollte, habe sich ein Mann geweigert sein Personaldokument herauszugeben, zerriss es und steckte es sich in seine Unterhose.

Bei dem Versuch der Polizeibeamten an das Dokument zu gelangen, habe der 24-Jährige Widerstand geleistet. Im Anschluss wurde der augenscheinlich stark betrunkene und verbal aggressive Mann in Polizeigewahrsam genommen, welches er am Samstagmorgen wieder verlassen konnte.