Gotha. Schwimmen bei Kerzenschein, Kuschel-Musik und Verwöhnaufgüsse werden am 14. Februar im Gothaer Stadtbad geboten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Poolparty zum Valentinstag im Stadtbad Gotha

Einen Valentins-Lieblingsmensch-Tag im Stadtbad Gotha kündigt Annette Engel-Adlung, die Geschäftsführerin der Badbetreibung Gotha GmbH, für Freitag, 14. Februar, an. Das Stadtbad Gotha veranstalte zum Valentinstag eine Poolparty für die ganze Familie. Unter dem Motto „Schön, dass es Dich gibt“ könnten alle kommen, die mit ihren Lieblingsmenschen einen Badeabend verleben wollen. Und das wird geboten: Schwimmen bei Kerzenschein im Jugendstilbad, Kuschelrock-Musik und Spiele mit DJ René Willing. Badeinseln laden alle Badegäste zum Verweilen ein und in der Sauna gibt es Verwöhnaufgüsse mit Überraschungen.

Die Poolparty zum Valentinstag im Stadtbad Gotha beginnt um 18.30 Uhr zum normalen Badeeintritt.