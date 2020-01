Preisgeld für Gothaer Bibliothek fließt in eine Robothek

Die 10.000 Euro sind schon auf dem Konto der Stadtbibliothek Gotha. So viel gab es für den Gewinn des Thüringer Bibliothekspreises 2019. Die Jury honorierte „das Feuerwerk zielgruppenorientierter Veranstaltungen und Angebote“. Außerdem habe die Bibliothek ihre Angebote kontinuierlich entwickelt und zeige sich überdurchschnittlich innovationsfreudig. Davon konnten sich Menschen, die das mit entschieden haben, bei einem Besuch am Dienstagnachmittag überzeugen.

Matthias Haupt, Geschäftsführer der Sparkassen- Kulturstiftung Hessen-Thüringen, Milena Pfafferott, Vorsitzende des Landesverbandes Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband, und Sabine Brunner, Leiterin der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen, schauten sich nicht nur die Einrichtung an, sondern kamen auch mit Nicole Strohrmann, der Leiterin, sowie Ronny Lehmann, dem Bildungskoordinator, ins Gespräch.

Die Stadtbibliothek Heinrich Heine Gotha ist 2019 mit dem Hauptpreis des Thüringer Bibliothekspreises ausgezeichnet worden. Maßgeblich dafür war auch die Arbeit von Bildungskoordinator Ronny Lehmann, der mit Schülern unter anderem ein Projekt Junge Bibliothekare verwirklicht hat, bei dem die Kinder und Jugendlichen auch Leseempfehlungen gegeben haben. Foto: Claudia Klinger

Denn Lehmann betreute über fünf Jahre das Projekt Literatur und Zeitgeschichte für Kinder und Jugendliche. Unter anderem leitete er junge Bibliothekare an, die Leseempfehlungen gaben, an der Ausleihe halfen oder Kindern vorlasen. „Dieses Projekt hat eine entscheidende Rolle bei der Jury-Entscheidung gespielt“, sagte Sabine Brunner. Überhaupt sei die gesamte Bewerbung der Gothaer überzeugend gewesen, ergänzte Milena Pfafferott. Die Bibliothek könne sich glücklich schätzen, dass sie ihrer Stadt so wichtig sei, meinte Matthias Haupt.

Knapp eine Million Euro stellt Gotha jedes Jahr im Haushalt für die Bibliothek bereit, die 14 Mitarbeiter hat. „Sie ist ein Lern- und Bildungsort“, sagte Knut Kreuch (SPD), der Oberbürgermeister. Insofern passt auch die Verwendung des Preisgeldes. Es soll Grundstock für eine Robothek werden. Mit dem Ingenieur Andreas Karguth hat die Bibliothek ein Konzept dafür entwickelt. Praxisnah sollen junge Nutzer mit Mikroskopen, Animatronik und Bausätzen für Technik begeistert werden.

Der Thüringer Bibliothekspreis mit einem Hauptpreis und zwei Förderpreisen wird seit 2003 jährlich von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und dem Landesverband Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband ausgelobt.