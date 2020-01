Norbert Pauer geht in Finsterbergen in der Linde wieder als FKK-Figaro in die Bütt.

Wandersleben. Die Wanderslebener Narren feiern ihr 65-jähriges Bestehen. In Tambach gibt es den Büttenauftakt und die Prinzenkrönung in Seebergen.

Prinz Karneval feiert am Wochenende im Gothaer Land

Nach dem Auftakt-Büttenabend des Finsterberger Karneval-Klubs aus Finsterbergen am vergangenen Samstag in der Linde reihen sich weitere Faschingsfreunde in den närrischen Reigen ein.

Wandersleben

Mit dem Wanderslebener Narren-Club (WNC) feiert am Freitag, 24. Januar, einer der ältesten Faschingsvereine des Kreises 65-jähriges Bestehen. Das Motto „Über„WELT“igend: Mit 65 Flug bestellt – der WNC bereist die Welt!“ zielt auf eine Fernreise ab. Mit einer Silvestergala hatte die Schar um Faschingspräsident Torsten Köhler und seine närrische Gattin Gitta Köhler sowie das Prinzenpaar Katja I. und Ulrick I. das Jahr eröffnet. Bis Aschermittwoch soll es mit farbenfrohen Kostümen, Showeinlagen und unterhaltsamen Büttenreden um die Welt gehen.

Die Prunksitzung ist ausverkauft. Für den Seniorenfasching am Sonntag, 26. Januar, den Kinderfasching, 2. Februar (Beginn jeweils 14.11 Uhr), Weiberfasching (20. Februar, 19.11 Uhr) sowie die beiden Hauptveranstaltungen am Freitag und Samstag 21./22. Februar und die Rosenmontagsparty (jeweils 20.11 Uhr) gebe es noch Karten. Bestellungen nimmt Uwe Walter Tel.: 0157/80647459 entgegen.

Tambach-Dietharz

„Ob Ost oder West – ein närrisches Fest!“ Das feiert in Tambach-Dietharz der Tambacher Faschingsclub in seiner 52. Session. Am Samstag 25. Januar, 19.11 Uhr, geht der erste Büttenabend im Bürgersaal über die Bühne. Am Sonntag, 26. Januar, 13.30 Uhr folgt der Büttennachmittag. Es schließen sich weitere Büttenabende an: Samstag, 1., 8. und 15. Februar.

Freitag, 7. Februar, 21.11 Uhr wird ein Nachtwäscheball mit Legless Ladette eingeschoben; am Samstag, 22. Februar, 14.30 Uhr Kinderfasching und am Abend Kostümball mit Glüxxritter sowie die Rosenmontagsparty am 24. Februar, 20.11 Uhr.

Kartenbestellung nimmt Ilona Kummer, Hohe Warte 9, Telefon: 036252/322 29 entgegen. Kartenvorverkauf im Bürgerhaus jeweils am Mittwoch vor der Veranstaltung von 16 bis 18 Uhr.

Mühlberg

Mühlbergs Karnevalisten sind auch schon rührig. Der Mühlberger Carneval-Club gibt am Samstag, 25. Januar, 20.11 Uhr in Großrettbach eine Gastvorstellung. Der Galaabend im Schützenhof Mühlberg steht für Samstag, 22. Februar, 20.11 Uhr auf dem Programm. Karten dafür werden am Donnerstag, 20. Februar, 19 Uhr, im Ratskeller Mühlberg verkauft.

Seebergen

Mit Prinzenkrönung steigt am Samstag, 25. Januar, um 20.11 Uhr, in der Gemeindeschenke der Seeberger Carneval-Club (SCC) in die 46. Session ein. Die ist mit „Elfen, Feen und Fantasy – Der SCC hat Spaß wie nie“ überschrieben. Pascal Hartung wird zum ersten Mal als Präsident die Veranstaltungen in Seebergen eröffnen.

Er wurde im Mai des vergangenen Jahres einstimmig zum Präsidenten gewählt, Torsten Roth ist neuer Vize-Präsident. Die rund 60 Vereinsmitglieder haben ein buntes und kurzweiliges Programm in den letzten Wochen und Monaten zusammengestellt und einstudiert.

Der Verein setzt sich aus den Tanzgruppen Racker (17 Kinder), Teens (sieben Kinder), MVM (drei Jugendliche), Funkenpärchen, Tanzmariechen, Garde (acht Mädels), Showballett (zehn Tänzerinnen und Tänzer), Eichelartige (vier Tänzer im Alter) und dem Frauen- und Männerballett sowie verschiedenen Büttenrednern zusammen.

Weitere SCC-Termine: Samstag, 1. Februar, 15.11 Uhr: Kinderfasching; Sonntag, 2. Februar, 14.11 Uhr: Seniorenfasching; Freitag, 21. Februar, 20.11 Uhr: Weiberfasching; Samstag, 22. Februar, 20.11 Uhr: Prunksitzung