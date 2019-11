Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Prominente lesen Kita-Kindern vor

Diesen Freitag. 15. November, ist wieder bundesweiter Vorlesetag. Auch im Landkreis Gotha beteiligen sich daran Schulen und Kindergärten. Drei prominente Lesepaten werden in Awo-Kitas im Landkreis Gotha zur Vorlesestunde erwartet: Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) in der Kita „Haus der Marienkinder“, Kreis-Beigeordnete Sylke Niebur (parteilos) in der integrativen Kita „Wirbelwind“ ebenfalls in Gotha sowie Jens Leffler (CDU), der Bürgermeister der Gemeinde Drei Gleichen, bei den „Waidspatzen“ in Mühlberg. Mit ihrem Engagement wollen sie zeigen, dass es auch im Zeitalter von digitalen Unterhaltungsmedien wie Hörbüchern und Apps noch wichtig ist, den Kindern vorzulesen.

In der Kita „Purzelbaum“ in Friedrichroda steht sogar die ganze Woche im Zeichen der Bücher. Der Kindergarten ist Projekt-Kita im Bundesprogramm „Sprach-Kitas – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. (red)