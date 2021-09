Radfahrer liegt in Gotha nach Unfall auf der Motorhaube

Gotha. Samstag ereignete sich in Gotha ein Verkehrsunfall zwischen einem Renault-Fahrer und einem Radfahrer.

Samstag gegen 22 Uhr ereignete sich in Gotha, in der Uelleber Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Renault-Fahrer und einem 24-jährigen Radfahrer. Nach ersten Ermittlungen kam der 24-jährige Radfahrer nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dann stehenden PKW auf der Gegenfahrbahn. Der Radfahrer kam auf der Motorhaube bzw. in der Frontscheibe zum Liegen, heißt es bei der Polizei.

Ein Atemalkoholtest ergab 2,05 Promille. Es wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, wo auch die Verletzungen des Radfahrers behandelt wurden.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Gotha.