Radfahrer wird in Gotha von Auto erfasst - Autofahrer flüchtet vom Unfallort

Gotha. In Gotha ist ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem Auto verletzt worden. Obwohl er sich mit dem Autofahrer per Blickkontakt verständigte, kam es zum Zusammenstoß.

Am Donnerstag gegen 15.10 Uhr hat ein 48 Jahre alter Radfahrer in Gotha den Gehweg vom Nelkenberg kommend befahren und wollte am Hersdorfplatz die Mohrenstraße queren. Wie die Polizei mitteilte, stoppte der Mann hierzu am Straßenrand und verständigte sich per Blickkontakt mit dem Fahrer des Autos.

Als der Radfahrer anfuhr und die Straße überquerte, fuhr auch der Wagen an und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und erlitt Verletzungen an Armen und Beinen. Der Autofahrer verließ daraufhin die Unfallstelle in unbekannte Richtung.

Zum Auto ist lediglich die Farbe Grau bekannt. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0215905/2021) entgegen.

