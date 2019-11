Schmerbach. Die Kaninchenschau in Schmerbach zeigte neben den schönsten Tieren aus dem Emsetal auch Kaninchen des Feh-, Lux- und Separator-Clubs Thüringen.

Rasse, Masse und Klasse bei Schmerbacher Langohren

Zwei Ausstellungen in einer gab es am Wochenende im Bürgerhaus Schmerbach zu sehen. Die neunte Schau des Feh-, Lux- und Separator-Clubs Thüringen mit 88 Tieren und die 24. allgemeine Emsetalschau. Daran beteiligten sich 31 Züchter des Landesverbandes mit 130 Kaninchen in 16 Rassen und Farbenschlägen.

Der Kaninchen-Zuchtverein Emsetal, der zu den ältesten der Region gehört, besteht seit immerhin 113 Jahren.

Die Schmerbacher Kaninchenfreunde konnten auch diesmal auf tatkräftige Unterstützung von auswärts bauen. Vor allem Seebacher, Wintersteiner und Mechterstädter trugen mit dazu bei, dass eine stattliche Zahl von Tieren präsentiert werden konnte.

„Wider Erwarten sind es sehr viele Tiere“, registriert Ausstellungsleiter Peter Böx. Ohne den Club seien bei Schauen in Vorjahren mitunter keine einhundert Tiere zu sehen gewesen.

Veranstaltung legt bei Qualitätund Besucherzahlen deutlich zu

Entsprechend groß war auch die Zahl der auswärtigen Besucher. Die bekamen nicht nur Masse und Rasse, sondern waren auch Spitzenklasse zu sehen.

Die beste Häsin kam aus dem Stall des Schmerbachers Thomas Neuland (97,5 Punkte) für ein Tier der Rasse Deilenaar. Den besten Rammler hatte Jugendzüchterin Lucy Grübel aus dem Nessetal mitgebracht, einen Hermelin weiß, der 97,0 Punkte erzielte.

Zu Meistern bei den Clubschauen wurden Karina Bretschneider aus Gera für vier Tiere (384,5) der Rasse Separator gekürt. Carsten Steffes aus Silbitz bei Gera gleich zweimal: für seine Perlfeh (387,0) sowie bei Marburger Feh. (387,5).

Ausstellungsleiter Peter Böx aus Schmerbach erzielte zwar die gleiche Punktzahl, hatte aber weniger Hilfspunkte auf dem Konto. Dafür konnte sich Böx aber über den Titel Vereinsmeister freuen. Tino Reich lag bei Lux mit 386,5 Zählern vorn.