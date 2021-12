Rathaus in Friedrichroda im Flughafenmodus

Friedrichroda. Bei der Impfaktion in Friedrichroda stehen mehr Impfdosen zur Verfügung als bestellt

Vorm Friedrichrodaer Rathaus stehen Wartende in Schlängellinie. Wie vorm Einchecken im Flughafen reihen sie sich am Mittwoch auf dem Parkplatz. Sie wollen sich gegen Corona impfen lassen. Die Ersten stehen 9 Uhr vor der Tür. 14 Uhr soll das Impfen beginnen.

Das Anstehen läuft ganz friedlich und geduldig ab, stellt Monika Siede, geschäftsführende Beamtin der Stadtverwaltung fest – eingedenk des Gedränges der vergangenen Tage bei anderen Impfaktionen im Kreis Gotha. Um das zu verhindern, hatten die Friedrichrodaer Absperrbänder von der Messe Erfurt besorgt. Auch um ein Verkehrschaos auf den Straßen ums Rathaus zu vermeiden.

Am Dienstag waren in Waltershausen erstmals Teilnahmezettel nach Zahl der Impfdosen ausgeteilt worden. „Wir haben darauf verzichtet“, sagt Siede. Ebenso auf Sicherheitskräfte, die die Kassenärztliche Vereinigung den Friedrichrodaern zur Verfügung stellen wollte. Fünf Rathaus-Mitarbeiter sowie zwei der Stadtbetriebe managen den Ablauf. Erstaunt registriert Monika Siede, dass zahlreiche Erst-Impflinge unter den Wartenden sind.

Schlängellinie stehen die Impfwilligen vom Rathaus Friedrichroda an. Foto: Wieland Fischer

Im Sitzungszimmer bewerkstelligen Ärztin Dr. Juliane Beier, Ina Neumann und Ramona Neuber das eigentliche Impfen. Sie sind ein eingespieltes Team. „Wir arbeiten ab und an auch in der Impfstelle zusammen.“ Die Stadtverwaltung hat die Aktion mit Juliane Beier organisiert. Eine zweite in Regie des Landkreises soll am Freitag, 3. Dezember, ebenfalls im Rathaus folgen.

80 Impfdosen seien für den Mittwoch-Einsatz bestellt worden. Geliefert wurden 400, Biontech sowie Johnson & Johnson. Alles soll verimpft werden.

Allerdings ist damit Ärger verbunden. Mitten in der Impfaktion zieht die Kassenärztliche Vereinigung Impfdosen ab. 80 Leute werden noch geimpft, etwa 200 müssen unverrichteter Dinge nach Hause gehen. „Was für eine Sauerei“ schimpft Monika Siede.

Juliane Beier, die in Friedrichroda in der Hausarzt-Praxis Liebetrau arbeitet, erlebt, dass Hausarztpraxen gerne mehr impfen würden, aber der Impfstoff mitunter knapp ist. In Friedrichroda werde auch „fleißig“ in der Dialysepraxis Oehmer geimpft. „Die Nachfrage ist groß und das Personal steht am Limit“, berichtet die Ärztin. „Deshalb ist es gut, dass es Impfstellen und Impfaktionen gibt, um noch mehr Menschen in kurzer Zeit impfen zu können.“

Nächste Impfaktion: Freitag, 3. Dezember, 9 bis 13 Uhr im Rathaus in Friedrichroda