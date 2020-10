Mit zwei Hammerschlägen teilt Philipp Knaus das rot liegende Gestein in zwei Hälften. Akribisch untersucht er die Steine nach kleinsten Fossilien.

Vor knapp zwei Wochen hat er mit fünf weiteren Wissenschaftlern und Studenten vom Museum für Naturkunde Berlin mit der Testgrabung am Bromacker begonnen. Erste Funde wie Wurzeln, Grabgänge und Skelett-Teile sind nach 290 Millionen Jahren wieder ans Tageslicht gekommen. Am Freitag erfolgte der Startschuss für ein Forschungsprojekt, das bis 2025 mit sechs Millionen Euro vom Bund gefördert wird und Einblicke in das Leben der Landwirbeltiere und deren Umwelt geben soll.

Zehn Jahre lang wurde am Bromacker nicht mehr gegraben. Das soll sich nun durch das „Projekt Bromacker“ ändern. So fand sich ein interdisziplinäres Forschungsteam zusammen, um die paläontologischen Ausgrabungen wieder zu aktivieren.

Paläontologische Ausgrabungen am Bromacker in Tambach-Dietharz gestartet: Dr. Lorenzo Marchetti, Paläontologe am Museum für Naturkunde Berlin untersucht die ersten spektakulären Funde. Foto: Conny Möller

Dazu fanden sich vier Partner, die wissenschaftlich zusammen arbeiten werden. Neben der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha sind dies das Museum für Naturkunde Berlin, die Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Nationale Geopark Thüringen Inselsberg-Drei Gleichen. Sie werden gemeinsam fünf Jahre an der Fossillagerstätte forschen und geologische Bohrungen durchführen.

Die Bromacker-Fundstelle bietet einen unermesslichen Schatz an von Millionen Jahren alten frühen Landwirbeltieren, die weltweit einzigartig ist. Mit den ersten Grabungen begonnen wurde 1978.

Der Gothaer Paläontologe Thomas Martens forschte hier gemeinsam mit amerikanischen Wissenschaftlern aus Pittsburgh. In den Jahren 1993 bis 2011 wurden hier spektakuläre Funde, wie das Tambacher Liebespaar, zahlreiche Fährten von Ursauriern und komplett erhaltene Skelette entdeckt.

In den vergangenen Jahren bemühten sich die Gemeinden Tambach-Dietharz, Georgenthal und Floh-Seligenthal intensiv darum, dass die Fundstelle nicht in Vergessenheit gerät.

„Seit acht Jahren arbeiten wir an einer Fortsetzung der Grabung“, sagt Bundestagsabgeordneter Tankred Schipanski (CDU), der sich beim Bund für eine finanzielle Unterstützung einsetzte. So wurde bereits 2016 ein Aktionsplan aufgestellt, der eine Förderung von drei Millionen Euro für den Bromacker vorsah.

Am Bromacker in Tambach-Dietharz haben wieder die paläontologischen Ausgrabungen begonnen: Pia Kain und Evamaria Bendel (rechts) beschriften die Funde. Foto: Conny Möller

Das Land Thüringen sollte sich mit 50 Prozent an der Förderung beteiligen, was dieses 2017 mit der Begründung, der Bromacker sei zu unbedeutend, verweigerte. Schipanski: „Wir sind dann auf die Idee gekommen, gemeinsam mit dem Geopark Thüringen Inselsberg-Drei Gleichen einen Antragt beim Forschungsministerium zu stellen. Das ist gelungen, die sechs Millionen Euro kommen komplett vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.“

Es soll aber nicht nur gegraben werden am Bromacker, sondern das Forschungsprojekt sieht vor, dass auch die Öffentlichkeit daran teilhaben kann. So soll es eine Verzahnung von Naturwissenschaft und Wissenstransfer geben. Geplant ist dabei die Erstellung eines Bromacker Lab(oratoriums), Führungen zur Ausgrabungsstelle, Live-Präparationen und Live-CT-Scans anzubieten.

Dazu wird auch der erste Fund eines Grabbaus nebst Kratzspuren von einem Wirbeltier gehören, den die Forscher vor zwei Wochen gefunden haben.