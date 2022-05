Ringelnatter verschlingt ausgewachsene Kröte in Friedrichroda

Friedrichroda. Naturschauspiel auf dem Friedhof Friedrichroda.

Augenzeuge eines selten zu beobachtenden Naturschauspiels ist Bernhard Staffa aus Friedrichroda geworden. Anfang dieser Woche sei er beim Gang über den Friedhof in Friedrichroda zufällig darauf gestoßen, wie eine ausgewachsene Ringelnatter (lat.: Natrix natrix) eine ebenfalls nicht ganz kleine Kröte erlegte und sich anschließend daran machte, sie zu verschlingen. Bernhard Staffas Foto zeigt die Schlange, wie sie gerade ihre Kiefer ausklappt und die Kröte schlucken will. Arme Kröte! Kurios daran ist, dass der in der Natur alltägliche Vorgang sich gerade auf dem Friedhof ereignet hat.