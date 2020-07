Gotha. Im Konzertgarten im Tierpark Gotha gibt es am Wochenende Musikalisches.

Rock, Klassik und Jazz im Gothaer Tierpark

Ein Mann aus dem Rock, der nicht nur optisch mit Mähne, Bart und Tattoos, sondern auch musikalisch dort verwurzelt ist, sowie eine Frau, deren Zuhause die Klassik ist und die am Cello sanft und zerbrechlich wirkt – das sind Denny Waldner und Susanne Veronika Thiele, heißt es in der Ankündigung. Ihre musikalischen Gegensätze verschmelzen am Samstag, 1. August, um 18.30 Uhr zu einer neuen Melodie.

Neben Neuinterpretationen bekannter Rocksongs und Eigenkreationen dürfen sich die Besucher des Tierparkkonzertes bei diesem Duo zudem auf viel Persönlichkeit, Sympathie und Witz freuen.

„Behle Music“ bewegt sich am Sonntag, 2. August, um 17 Uhr zwischen rhythmisch aufgeladenem Jazz und schwebenden Eigenkompositionen. Sängerin Isabelle und Gitarrist Christian überzeugen bei ihren Interpretationen mit einem Repertoire aus Swing, Bossa, Folk, Pop und Lounge-Musik.

Eintrittskarten für die Tierparkkonzerte können im Internet unterwww.eventbrite.de erworben werden.