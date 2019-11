Willi Woigk, Frontmann der Gothaer Rocklegende The Polars, ist am 23. November ebenfalls zu hören.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rockmusik im Kulturhaus Ballstädt

Es rockt in Ballstädt, denn am Samstag, 23. November, 20 Uhr, findet im neuen Kulturhaus nach langer Zeit wieder ein besonderes Musikereignis statt: „Rock of the Generations“ – zeitlose Songs aus den 1950er- bis 1980er-Jahren. Drei Bands mit Musikern aus drei Generationen werden auf der Bühne stehen. Mit dabei sind Update, die junge Band der Musikschule von Jürgen Bäzol. Sie warten mit Songs der Eagles und Shadows auf. Mit Songs von Neil Young, Eric Clapton, den Stones, den Beatles und CCR kommen Ohrwurm-Liebhaber auf ihre Kosten. Uwe Schmähling beweist dabei, dass er nicht nur Veranstalter des Abends ist, sondern auch singen kann. Seine Band Carry on greift diese Legenden der Rockmusik auf und trägt sie weiter, wie der Bandname es verrät. Mit Willi Woigk und seinen Polars erreicht der Abend seinen Höhepunkt. Die Thüringer Profi-Band interpretiert die besten Rock-Songs und Instrumentals von damals.

„Rock of the Generations“ soll der Beginn für weitere derartige Konzerte sein. Geplant sind jeweils zwei Events pro Jahr. Das nächste Musikereignis in Ballstädt kündigt Uwe Schmähling für April kommenden Jahres an. Er denkt hierbei an die 1970er- und 1980er-Jahre, als sich Musiker wie Jürgen Kerth, Engerling oder Blues Vital im Ballstädter Kulturhaus gegenseitig die Mikros in die Hand gaben. Der Veranstalter hofft, Ballstädt wieder als Zentrum für gute Rockmusik zu etablieren. „Man kann Uwe Schmähling, dem Kulturhaus und den Ballstädtern dazu nur den allergrößten Erfolg wünschen“, so Willi Woigk.