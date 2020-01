Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rosa Luxemburg und das Gothaer Tivoli

Über das Leben von Rosa Luxemburg referiert am Donnerstag, 16. Januar, Ernst Pipa im Gothaer Tivoli. Der Professor für Neuere Geschichte an der Universität Potsdam hat über die Vorkämpferin der europäischen Arbeiterbewegung ein Buch geschrieben, welches er bei einer Lesung vorstellen will. Die Moderation an diesem Abend hat Henry Bernhard. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.