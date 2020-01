Gotha. Ein Sattelzug ist in Gotha an einer roten Ampel auf ein wartendes Auto aufgefahren.

Sattelzug fährt in Gotha auf Auto auf

Ein Sattelzug ist am Sonntagabend in der Europakreuzung in Gotha auf ein wartendes Auto aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, sei der 29-jährige Fahrer des Sattelzugs gegen 17.30 auf der Ohrdrufer Straße.

Ein Auto wartete an einer roten Ampel an der Europakreuzung, der Sattelzugfahrer übersah es und fuhr auf das Auto auf. Die beide 37- und 42-jährigen Insassen des Autos kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Angaben zu den Schäden an den Fahrzeugen liegen noch nicht vor. Beide Fahrzeuge blieben aber fahrbereit.