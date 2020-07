Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schloss Friedenstein in Gotha öffnet wieder seine Pforten

Gothas Wahrzeichen ist wieder zu besichtigen: Nach der Corona-Pause öffnen auch Schloss Friedenstein und das Herzogliche Museum am kommenden Dienstag, 14. Juli, ab 10 Uhr wieder ihre Pforten für Besucher, wie gewohnt dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Die Stiftung habe Vorkehrungen zum Gesundheitsschutz getroffen. Die Schließzeit sei außerdem zum Putzen der Räume und Ausstellungen genutzt worden, Ausschilderungen wurden erneuert und Texte überarbeitet, wie die Stiftungssprecher Marco Karthe und Susanne Hörr berichten.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sie weisen darauf hin, dass während des Museumsbesuchs die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln gelten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Am Eingang werden die Kontaktdaten erfasst. In den Museen sind feste Rundgänge und unterschiedliche Ein- und Ausgangsbereiche eingerichtet. Die Zahl der Personen, die sich gleichzeitig in den Museen beziehungsweise in einzelnen Räumen aufhalten dürfen, sei begrenzt. Audioguides werden vorerst nicht ausgegeben.

Führungen werden wieder angeboten, auch für Gruppen bis zu 15 Personen. Zudem gibt es ein kleines Sommerferienprogramm. Bei den Veranstaltungen ist stets eine Anmeldung notwendig.

www.stiftung-friedenstein.de