Schloss Friedenstein in Gotha seit einem Jahr Großbaustelle

Seit einem Jahr laufen die Bauarbeiten am Westflügel des Schlosses Friedenstein. Auch wenn die Schlossbesucher von der eigentlichen Sanierung des Dachstuhles nicht viel mitbekommen, so sehen sie doch täglich das Schutzdach, welches sich am nördlichen Bereich des Westflügels befindet.

Westturm und Westflügel wieder museal nutzen

Sparren für Sparren arbeiten sich derzeit die Handwerker von Nord nach Süd durchs Dach. Zuvor hatten sie die Schiefer abgenommen und die Dachschalung abgedeckt. Nach gründlichen Untersuchungen des Dachstuhles wurden schadhafte Balkenbereiche ausgetauscht. Der Grund: Einige Deckenbalken waren so durchgebogen, dass ihre Stabilität nicht mehr gewährleistet war und sie durch Stahlträger setzt wurden. Das erste Viertel des Dachbereichs ist abgearbeitet, sodass das Schutzdach nun bis zur Mitte des Westflügels verlängert wurde. In den kommenden Monaten sollen die sanierten Bereiche wieder mit Schiefer eingedeckt werden.

Jetzt sind die Handwerker an die südliche Hälfte des 100 Meter langen Daches gezogen. Dort soll im April dieses Jahres der Einbau eines neuen Treppenhauses mit Aufzug erfolgen, der gehbehinderten Besuchern einen barrierefreien Museumsrundgang ermöglichen soll. Treppenhaus und Dach sollen nach Aussage der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten im kommenden Jahr fertiggestellt sein. Vorgesehen ist zudem, die Innenräume des Westflügels und des angrenzenden Westturmes herzustellen, damit die Stiftung Schloss Friedenstein sie wieder museal nutzen kann.

Schadstoffe müssen aus Dachgeschossen entfernt werden

Doch nicht nur der Westflügel steht im Fokus der Sanierungsarbeiten, sondern auch der Ostturm, teile des Ostflügels und der westliche Dachbereich des Nordflügels. Noch in diesem Jahr sollen dort in den betroffenen Dachgeschossen schadstoffbelastende Staubablagerungen entfernt werden.

Das Schutzdach am Westflügel des Gothaer Schlosses schützt das freiliegende Dach vor Witterungseinflüssen. Foto: Sabine Jeschke / Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten

Während die Bauhandwerker unter dem Dachstuhl arbeiten, sind die Restauratoren in den Museumsräumen darunter aktiv. Für sie stecken diese voller Herausforderungen. So haben sie Musterachsen an der Schlossfassade angelegt, um Materialien und Farbwirkungen zu erproben. Schon im vorigen Jahr wurden die Museumsräume im leergeräumten Westflügel intensiv erforscht. Höhepunkt war die Freilegung eines Estrichbodens mit Ziegelmuster in der Weimargalerie, welche aus der Bauzeit des Schlosses im 17. Jahrhundert stammt.

60 Millionen Euro von Bund und Land

Zudem wurden die klassizistischen Räume untersucht und Konservierungsmaßnahmen angeordnet. Im Mittelpunkt standen Stuckdecken und Wände, aber auch besondere Details wie zum Beispiel 56 Pastellbilder, die in die Wände im Dichterzimmer eingelassen sind.

Der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten stehen 60 Millionen Euro für die Großbaumaßnahmen auf Schloss Friedenstein zur Verfügung, die je zur Hälfte durch den Bund und das Land Thüringen finanziert werden. Letztlich besteht nicht nur am Schloss eine Baustelle, sondern auch für das Orangenhaus und das bereits in großen Teilen sanierte Lorbeerhaus sowie das Treibhaus konnten die Entwurfsplanungen abgeschlossen werden. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass das Dach des Orangenhauses nicht mehr tragfähig ist. Es wurde eine Notsicherung vorgenommen, sodass das Gebäude nach kurzer Sperrung wieder provisorisch genutzt werden kann. Vor allem der Verein der Orangeriefreunde hielt in dem Gebäudeensemble seine Veranstaltungen ab.

Neben der Förderung der Ensemblesanierung konnten weitere Projekte angestoßen werden, wie neue Pflanzkübel für die Orangerie, die Restaurierung der Altanbrüstung im Schlosshof sowie neue Sozialräume und Küchenbereich für das Pagenhaus.