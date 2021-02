Während die Arbeiten am Dach des Westflügels von Schloss Friedenstein derzeit noch fortgesetzt werden, tut sich im Ostturm etwas. Hier wird das Buchlager ausgeräumt, da in dem Gebäudeabschnitt Probleme mit der Statik aufgetreten sind.

Schloss Friedenstein in Gotha zieht Bilanz zum Coronajahr 2020

Die Zahl der Besucher der Stiftung Schloss Friedenstein hat sich 2020 mehr als halbiert. Lediglich 69.182 Gäste fanden im vergangenen Jahr den Weg in die Gothaer Einrichtung, das sind 72.428 Gäste weniger, als im Vorjahr gezählt wurden. Während diese Zahlen die Auswirkungen der coronabedingten Schließzeiten und Absagen von Veranstaltungen mehr als deutlich machen, zog Stiftungsleiter Tobias Pfeifer-Helke bei der Jahrespressekonferenz am Dienstag jedoch in Teilen auch positive Bilanz.