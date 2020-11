Schloss Friedrichswerth barock geschmückt

Das Tor von Schloss Friedrichswerth ist verschlossen. Bernd Jungk windet um die rostigen Eisenstangen goldfarbige Bänder. Auf der Brücke zum Schloss schmücken derweil sein Bruder Heiko und Benjamin Lorenz mit Kindern einen Weihnachtsbaum – auch mit goldfarbenen Kugeln. Die Friedrichswerther wollen dem seit Jahren verwaisten Schloss ein Stück seines einstigen barocken Glanzes geben. An dessen Fassade bröckelt es zusehends, während Park und Schlossgraben verwildern.

Das dritte Jahr in Folge macht Initiator Bernd Jungk mit einer Weihnachtsbaum-Aktion darauf aufmerksam, dass zum Erhalt des Schlosses dringend etwas getan werden muss. Die Aktion hat der Rentner aus der eigenen Tasche bezahlt. Der Baum allein habe 65 Euro gekostet. Es lässt ihn keine Ruhe, dass sich für das Areal in Friedrichswerth trotz aktueller Schlösserdebatte auf Landes- und Bundesebene noch keine zukunftsfähige Lösung abzeichne.

Heiko Jungk und Benjamin Lorenz schmücken mit Kira, Noele, Novalee, Lea, Liam und weiteren Kindern den Weihnachtsbaum vor Schloss Friedrichswerth Foto: Wieland Fischer

Es sei noch offen, ob Friedrichswerth in die neue Schlösserstiftung aufgenommen werde, sagt Tankred Schipanski. Der CDU-Bundestagsabgeordnete hatte vergangene Woche als Mitglied des Haushaltsausschusses des Bundestages eine erneute Millionenförderung für die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha mit angeschoben.

Land will Anlagen in Friedrichswerth in Schlösserstiftung überführen

Der Bund sei bereit gewesen, in diesem Haushalt eine Sonderfinanzierung für Schloss Reinhardsbrunn vorzunehmen, teilt Schipanski auf Anfrage mit. Dies sei aber am Freistaat Thüringen gescheitert. Die Übertragung von Park und Schloss Reinhardsbrunn auf den Freistaat sei noch nicht erfolgt. Ein Grund: der anhängige Rechtsstreit wegen der Enteignung durch das Land. Es sei immer noch kein Nutzungskonzept bekannt beziehungsweise erarbeitet, bedauert Schipanski. Das sei insofern ärgerlich, da unklar sei, ob sich der Bund ob der schwierigen finanziellen Lage in den kommenden Jahren noch so engagieren könne.

Die Schlösser Friedrichswerth und Reinhardbrunn sollen vom Land in die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten eingebracht werden, teilt Maria-Theresa Meißner, Sprecherin des Thüringer Kulturministeriums, auf Anfrage dazu mit. Das setzte voraus, dass die Eigentumsübernahme an den Freistaat erfolgt ist. Dann seien diese Liegenschaften auch aus den investiven Mitteln der Stiftung zu betreuen. Dazu gebe es derzeit Planungen seitens der Stiftung mit den Zuschussgebern Bund und Land.

Schloss Friedrichswerth befinde sich bereits in Landeshoheit. Bezüglich Reinhardsbrunn verweist die Sprecherin aus dem Ministerium von Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) auf den anhängigen Rechtsstreit. Der werde von den Gläubigern betrieben. Sie hätten nicht die Enteignung durch das Land angegriffen, sondern sich auf deren Ansprüche bezogen. „Es wird aber eine baldige Entscheidung erwartet, die dann auch bestandskräftig wird und es dem Freistaat ermöglicht, die Rechte und Pflichten eines Eigentümers wahrzunehmen“, so Sprecherin.

Große landesgeschichtliche Bedeutung spricht für Sonderinvestitionsprogramm

Künftig solle es noch mehr Aufgabe der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten sein, für die in ihrem Bestand liegenden Liegenschaften Nutzungskonzepte zu entwickeln. Der Übergang der Schlösser Friedrichswerth und Reinhardsbrunn in die Stiftung sei Teil der Gesetzesnovelle, für die ein Referentenentwurf der Landesregierung vorliege, der derzeit unter den Ressorts der Landesregierung abgestimmt werde.

Im Fall einer Zuordnung hätten beide Schlösser zweifellos Bedarf, im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms berücksichtigt zu werden, so Franz Nagel, Sprecher der Thüringer Schlösser-Stiftung. Dafür spreche nicht zuletzt die große landesgeschichtliche Bedeutung beider Anlagen.

Gehen dafür weitere Monate ins Land, schmücken Bernd Jungk und Friedrichswerther wohl auch im Advent 2021 ihr Schloss barock.